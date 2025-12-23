Haberler

Bilal Erdoğan'dan Gazze çağrısı! 'Dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için buluşalım'

Milli İrade Platformu tarafından, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Gazze'ye destek gösterisine ilişkin TÜGVA Genel Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan konuşması sırasında Gazze'yi ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025

Milli İrade Platformu tarafından, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Gazze'ye destek gösterisine ilişkin TÜGVA Genel Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Bu mesele (Gazze) bir siyaset meselesi değil. Bu mesele insanlık vicdanını ilgilendiriyor. Bunun için bir insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Hızlı bir şekilde iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesi ile ilgili de uluslararası toplumun hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Şu anda Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda. Gazze konuszunda dünyaya güçlü br mesaj vrmek istiyoruz.

1 Ocak 2026 sabahı Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere.

Vicdan sahipleri 1 Ocak'ta Galata'da Gazze için bir araya geliyor. Bilal Erdoğan, "Dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşalım" çağrısı yaptı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Galata'daki buluşmaya destek verdi.

PLATFORM ÜYELERİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, basın toplantısı düzenledi.

