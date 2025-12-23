Haberler

Acılı anne: 'Bu ilk değil ama son olsun'

İzmir'in Menemen ilçesinde yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden Kemal Utku Taş'ın (16) olay öncesi gittiği okul gezisinde akran zorbalığına uğradığı iddiasıyla ailesi, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025

İzmir'in Menemen ilçesinde yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden Kemal Utku Taş'ın (16) olay öncesi gittiği okul gezisinde akran zorbalığına uğradığı iddiasıyla ailesi, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Acılı anne Tuğba Aras, "Akran zorbalığı ilk kez benim oğluma yapılmadı ama son olsun diye uğraşıyorum. İstiyorum ki sesimi duysunlar. Başka evlatlar sebepsiz yere ölmesin" dedi.

