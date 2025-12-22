Haberler

Yürek burkan kaza: 5 ölü 1 yaralı! 5 ay önce evlendi

Çanakkale’de polis takibinden kaçan otomobilin ters yöne girerek başka bir araçla çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Çanakkale Lapseki yolunda, polis kontrol noktasında Onur Aytekin Çalışkan'ın aracına dur ihtarı yapıldı. Ancak, Çalışkan polisin uyarısına uymadı. Hızlıca olay yerinden kaçmaya başladı. Polis, dur ihtarına uymayan aracı takibe aldı.

5 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Çalışkan, kavşakta aracın kontrolünü kaybetti. Karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Mustafa Soysal'ın kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mühendis Onur Aytekin Çalışkan, mühendis Osman Göksu, mühendis Doğukan Samet Er ve Mustafa Soysal'ın eşi Neslihan Kutluk Soysal ile kayınvalidesi Hanife Soysal, yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Mustafa Soysal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Sosyal çiftin 5 ay önce evlendikleri öğrenildi.

