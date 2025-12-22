Türk gemi kaptanı Abu Dabi’de tutuklandı! 25 kilo verdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gaz gemisinde dördüncü kaptan olarak görev yapan Samandağlı Ali Yol (24), yaklaşık 2 ay önce gemiden denize düşen demirin internet kablolarına zarar verdiği iddiasıyla tutuklandı. Cezaevine gönderilen Yol'un suçsuz yere hapiste olduğunu ve bir an önce serbest bırakılmasını isteyen ailesi, yetkililerden yardım istedi: Açlıktan 25 kilo verdi, çok soğuk ortamda tutuluyor.