Haberler

Yaşam Haberleri

Özgörkeyler’i yıkan ölüm! 6 ay önce doğum yaptı

Özgörkeyler’i yıkan ölüm! 6 ay önce doğum yaptı

Ünlü işadamı Cemal Özgörkey'in 30 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi, uykusunda hayatını kaybetti. Özgörkey ailesi, 6 ay önce doğum yapan 30 yaşındaki Leyla Mizrahi'nin ani ölümüyle büyük bir acı yaşadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Paylaş







Ünlü işadamı Cemal Özgörkey'in 30 yaşındaki yeğeni Leyla Mizrahi, uykusunda hayatını kaybetti. Özgörkey ailesi, 6 ay önce doğum yapan 30 yaşındaki Leyla Mizrahi'nin ani ölümüyle büyük bir acı yaşadı. Leyla Mizrahi için verilen ölüm ilanında, "Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi'yi kaybetmenin çok derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla'mızın mekanı cennet, ruhu şad olsun" denildi. Mizrahi'nin cenaze namazı bugün İstanbul'da Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak. Mizrahi, Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN