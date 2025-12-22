Haberler

Eşini darp eden kocanın savunması şok etti! 'Yuva kurduğum için çok pişmanım'

Bilal E., kendisinden ayrılmak isteyen eşi Yağmur’a sokak ortasında tekme ve yumruklarla saldırdı. Başına silah dayadı. Tutuklanan cani, savunmasını böyle yaptı: Burun estetiği yaptırıp, benden boşanmak istedi. Beni ve çocuğumu ortada bıraktı.

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

İstanbul Kağıthane'de 13 Aralık'ta Yağmur S.E. (21), şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.'den (21) ayrılmak istedi. Kadın, eşinden uzaklaştırma kararı aldırdı. Genç kadın, çocuklarını eşinin görmesi için eve götürdü. Çocuk girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur S.E.'nin arkasından gelen Bilal E., kadınla konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E., bir süre sokakta bekledi. Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darp etti. Başına silah dayadı. Ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti. Daha sonra oley yerinden kaçtı. Kadının 'Polis çağırın' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırgan koca, tutuklandı.

'ESTETİK YAPTIRIP BOŞANMAK İSTEDİ'

Tutuklanan koca Bilal E., ilk ifadesinde savunmasını böyle yaptı: Yağmur benden burun estetiği yaptırmak isteyip, ben de bu masraflarını karşıladıktan sonra benden boşanmak istedi. Böyle bir insanla ben de yuva kurduğum için çok pişmanım.

Yağmur S.E., sokak ortasında tekme ve yumruklarla kocası tarafından acımasızca darp edildi. 'Polis çağırın' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekileri de silahla tehdit eden Bilal E., sokaktan kaçtı.