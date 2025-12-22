Haberler

Yaşam Haberleri

Doğu Ekspresi sadece manzara değil kültür turu sunuyor

Doğu Ekspresi sadece manzara değil kültür turu sunuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin, 2025-2026 kış sezonu seferlerine bugün başlayacağını belirterek, 'Turistik Doğu Ekspresi, bu sezon 60 sefer yapacak, 10 bin 800 yolcuya eşsiz bir deneyim sunacak' dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Paylaş







Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin, 2025-2026 kış sezonu seferlerine bugün başlayacağını belirterek, "Turistik Doğu Ekspresi, bu sezon 60 sefer yapacak, 10 bin 800 yolcuya eşsiz bir deneyim sunacak" dedi.

Turistik Doğu Ekspresi'nin, rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruş yapılacak" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN