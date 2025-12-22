Çifte cinayetin ardından çorba içmeye gitti

Haberler

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Dehşete düşüren olay, 10 Aralık'ta Adıyaman'da yaşandı. Ahmet Sarı ile eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan arasında tartışma çıktı. Öfkelenen Ahmet Sarı, tabancayla eşi ve bacanağına ateş ederek kaçtı. Gelen sağlık ekipleri, Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Ahmet Sarı, tutuklandı. Ahmet Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Ahmet Sarı, evin tadilatını yaparken eşinden yardım istediğini, ancak aralarında tartışma yaşandığını söyledi. Tartışma sırasında eve gelen bacanağı Arslan ile eşine kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirten Sarı, çifte cinayetin ardından kaçtığı çorba içmeye gittiğini söyledi.

