Haberler

Yaşam Haberleri

Araç içinde cansız bedenleri bulundu! Gizemini koruyor

Araç içinde cansız bedenleri bulundu! Gizemini koruyor

Osmaniye'de mezarlıkta park halinde bulunan otomobilde hareketsiz duran 2 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Çelik (19) ile Eylül Kurt'un (17) hayatını kaybettiği belirledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025

Paylaş







Osmaniye'de mezarlıkta park halinde bulunan otomobilde hareketsiz duran 2 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Çelik (19) ile Eylül Kurt'un (17) hayatını kaybettiği belirledi. Araçta torpido üzerinde yeni alınmış ve üzerlerinde iki gencin isimlerinin bulunduğu şef bıçağı bulundu. Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Ekipler iki gencin cinayete mi kurban gittiği yoksa Veysel Çelik'in genç kızın boğazını keserek öldürdükten sonra daha sonra intihar mı ettiğini detaylı bir şekilde araştırıyor.

Haber: Murat KARAMAN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN