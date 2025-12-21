Haberler

Türkiye daima Filistin’in yanında olmaya devam edecek

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Ticaret Bakanlığı, Filistin ekonomisi için önem arz eden ürünlerde sağlanan yeni tarife kontenjanlarına ilaveler yapıldığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Aynı zamanda, Filistin menşeli ürünler Türkiye'de ara malı olarak kullanıldığında daha esnek menşe kurallarından istifade edecektir. Türkiye her zaman ve her konuda olduğu üzere ekonomik alanda da daima Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" denildi.

