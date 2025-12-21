Haberler

Kayıp öğretmen için arama başlatıldı

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Eskişehir'de Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık günü Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi'ndeki evinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmeyen Arslan'ın yakınları, kayıp ihbarıyla polise bildirdi. Polis ekipleri Arslan'ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Arslan'ın en son Gökmeydan Mahallesi Doğualp Sokak'ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği değerlendirildi. Porsuk Çayı'nın kapakları kapatılarak, içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Porsuk Çayı'ndaki aramalara Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 70 kişilik ekip katıldı.

