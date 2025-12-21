Haberler

Yaşam Haberleri

Genç kadın sevgilisinin evinde ölü bulundu

Genç kadın sevgilisinin evinde ölü bulundu

Acı olay, 18 Aralık'ta saat 14.30 sıralarında Çanakkale'nin İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; B.K. (25) isimli genç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Gamze Nur Yalçın'ın (24) hareketsiz halde yattığını fark etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Paylaş







Acı olay, 18 Aralık'ta saat 14.30 sıralarında Çanakkale'nin İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; B.K. (25) isimli genç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Gamze Nur Yalçın'ın (24) hareketsiz halde yattığını fark etti. Durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

39 SUÇ KAYDI VAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının nabzının atmadığını tespit etti. İlk müdahalenin ardından Yalçın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç öğrencinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayın ardından B.K. gözaltına alındı. Hakkında 39 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

HER ŞEYİ YARIM KALDI

Gamze Nur Yalçın, henüz 24 yaşındaydı. Hayatının baharındaydı. Üniversite hayalleri, arkadaşlarıyla geçireceği günler vardı. Sevgilisinin evinde sessizce hayata veda etti. Arkadaşları ve ailesi, genç kızın kaybının şokunu hala atlatamadı.

Çanakkale'de Gamze Nur Yalçın'ın, erkek arkadaşı B.K.'nın evinde cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan genç, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Gamze Nur Yalçın