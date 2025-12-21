Haberler

Fotoğraflardaki duyguyu sanata dönüştürüyor

Düzce'de tek kolu ile fotoğraf makinesi tamiri yapan Mehmet Akgün (56) 41 yıldır mesleğini sürdürürken dükkanında biriktirdiği fotoğraf makinelerini de sergiliyor.

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Düzce'de tek kolu ile fotoğraf makinesi tamiri yapan Mehmet Akgün (56) 41 yıldır mesleğini sürdürürken dükkanında biriktirdiği fotoğraf makinelerini de sergiliyor. Akgün, "Özel amaçlı fotoğraf makinelerinden, su altı makinelerine ve çocuklar için tasarlanan makinelere kadar birçok fotoğraf makinesini sergiliyorum iş yerimde. Fotoğrafçılığı seven ve özenen gençler, bu işi telefon ile değil; amatör de olsa fotoğraf makinesi ile yapın. Çektiğiniz fotoğraflardaki duygu daha sonra sanata dönüşecektir" dedi.

