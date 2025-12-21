Haberler

Yaşam Haberleri

Direksiyon hakimiyetini kaybetti 6 kişi yaralandı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti 6 kişi yaralandı

Anıl Püsküllü Necmiye Kurtuluş Çelik Hakan Dündar Sürücü, kaldırımdaki yayaları ezmişti! Şişli’deki katliam gibi kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Anıl Püsküllü hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Paylaş







İstanbul Şişli'de Ekrem Y., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce motokurye İ.K.'ya ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Faciada Hakan Dündar ve Necmiye Kurtuluş Çelik, hayatını kaybetti. Kazada yaralanan E.Y., Anıl Püsküllü, U.B., E.B., Z.D. ile H.H.A. hastaneye kaldırıldı.

İŞE GİDİYORMUŞ

Yaralılar, tedavi altına alındı. Gözaltına alınan sürücü Ekrem Y., tutuklandı. Kazada ağır yaralanan ve Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Anıl Püsküllü de dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Püsküllü'nün ATM'den para çektikten sonra işyerine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Ayrıca Püsküllü'nün kazanın yaşandığı yere yakında bir yerde bulunan doğalgaz firmasında şoför olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Püsküllü için dün öğle namazına müteakip Seyrantepe'de bir camide cenaze namazı kılındı. Anıl Püsküllü, ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN