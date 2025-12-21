Haberler

Yaşam Haberleri

Ailesinin desteği ile 40 yaşından Karatay Hukuk Fakültesi'ni birinci bitirdi

Ailesinin desteği ile 40 yaşından Karatay Hukuk Fakültesi'ni birinci bitirdi

Konya’da yaşayan Gülistan Sarkurt, hukuk fakültesini birincilikle bitirdi. Oğlunun yaşadığı acı olay nedeniyle avukat olan Sarkurt, “Yaşınız ne olursa olsun, isterseniz başarırsınız” dedi

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Paylaş







Konya'da yaşayan Gülistan Sarkurt (40), 2014'te kamyonun ezdiği oğlu Canberk'in (19), engelli kalmasının ardından 9 yıl hukuk mücadelesi verdi. Diğer iki oğlundan Berat Kaan (17) otizmli, Yiğit İbrahim ise sağlıklı olan Sarkurt, sınava girip kazandığı KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Avukatlık stajını da tamamlayan Sarkurt, ruhsatnamesini alıp cübbesini giydi. Çok mutlu olduğunu ifade den Sarkurt, "Yıllar süren bir emeğin karşılığını aldım. Bu süreçte hem çocuklarım hem eşim bana çok büyük destek oldu. Onlar olmasaydı bunu başaramazdım. Kolay bir süreç değildi. İnsanın çalıştıktan ve istedikten sonra her şeyi başarabileceğini gösterdiğimi düşünüyorum. Birçok insan bana sosyal medyadan mesaj atıp, sizi gördükten sonra yarım bıraktığım okuluma devam etmeye başladım veya açık öğretimden üniversite okumaya karar verdim gibi mesajlar atıyor. Bunları gördükçe hem çok mutlu oluyorum. Oğlum Canberk'te benim yanımda bana destek olacak. Anne ve oğul omuz omuza vereceğiz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Gülistan Sarkurt