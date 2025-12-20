Haberler

Toprağa gömülü bulunan Amir hayata tutundu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Amir Alcedduh, toprağa gömülü ve başından yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken, gözaltına alınan dayısı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025

Hatay Reyhanlı'da yaşayan Amir Alcedduh (10), 5 Aralık'ta eğitim gördüğü okuldan eve geri dönmedi. Aile, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, Amir'in en son dayısı Muhammet Eldavut ile birlikte olduğunu tespit etti. Ekipler, çocuğu toprağa gömülü ve başından yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı. Gözaltına alınan cani dayı, tutuklandı. Amir'i bulan ekipte yer alan İHH gönüllüsü Ömer Bilgin, çocuğu hastanede ziyaret etti. Bilgin, "Mucize kurtuluşun adı Alcedduh Amir. Okulunu, öğretmenini ve arkadaşlarını özlemiş" şeklinde konuştu.