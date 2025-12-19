Haberler

Spor salonunda kimyasal dehşet

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir spor salonunun soyunma odasına hidrojen siyanür döktüğü belirlenen Berkan G. ile olayı azmettirdiği iddia edilen Önder K. tutuklandı. Şüphelinin rekabet gerekçesiyle hareket ettiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025

Konya ereğli'de spor salonunun soyunma odasına hidrojen siyanür döktüğü belirlenen Berkan G. ile onu azmettirdiği iddia edilen Önder K. tutuklandı. Kendisi de spor salonu işlettiği öğrenilen Önder K.'nın rekabet nedeniyle Berkan G'ye para verip salona kayıt yaptırdığı, kayıttan kısa süre sonra ise olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın yaşandığı salonun yetkilileri, "İçeride 7-8 yaş gurubu çocuklar vardı. Ya o çocuklara bir şey olsaydı? Bu insan öldürmeye teşebbüs" dedi.

Berkan G., maddeyi döktükten sonra Önder K. salondan ayrılıyor...

Haber: Tolga Yanık