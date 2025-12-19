Spor salonunda kimyasal dehşet
Konya’nın Ereğli ilçesinde bir spor salonunun soyunma odasına hidrojen siyanür döktüğü belirlenen Berkan G. ile olayı azmettirdiği iddia edilen Önder K. tutuklandı. Şüphelinin rekabet gerekçesiyle hareket ettiği öne sürüldü.
Konya ereğli'de spor salonunun soyunma odasına hidrojen siyanür döktüğü belirlenen Berkan G. ile onu azmettirdiği iddia edilen Önder K. tutuklandı. Kendisi de spor salonu işlettiği öğrenilen Önder K.'nın rekabet nedeniyle Berkan G'ye para verip salona kayıt yaptırdığı, kayıttan kısa süre sonra ise olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayın yaşandığı salonun yetkilileri, "İçeride 7-8 yaş gurubu çocuklar vardı. Ya o çocuklara bir şey olsaydı? Bu insan öldürmeye teşebbüs" dedi.
Berkan G., maddeyi döktükten sonra Önder K. salondan ayrılıyor...
Haber: Tolga Yanık