Siirt’te bir kadın evinde vahşice öldürüldü

Siirt’te çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine dönen Gülhan Börülce, evinde 24 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025

Siirt'te çocuklarını okula götürdükten sonra evine dönen Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Eve giren ekipler, Gülhan Börülce'nin 24 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Gülhan Börülce'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadının evde bulunan altınlarının kayıp olduğu, eşinin ise görev nedeniyle il dışında bulunduğu öğrenildi