Parfüm fabrikası faciasında çarpıcı iddianame

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025

Şirket yetkilisi Ali Osman Akat



GÜCÜMÜZ VAR

İsmail, Altay Ali, Aleyna ve Gökberk hakkında 7'şer kez müebbet, Ümit Ç., Ünal A., Muhammet D., Seyfullah Ç., Güven D., Caner Özgür Y., Özcan Y., Özkan Y. hakkında Ali Osman Akat, Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B. hakkında dava açılması istendi. Şüpheli Onay Y., Ali Osman A'nın görüşme sırasında kendisine, "Canlarını sıkmasınlar, onları çok sağlam bir şekilde karşıya geçireceğiz. Maddi imkanımız ve gücümüz var. Avukatları devreye sokacağız, suçu babaları üstlenecek. Onlara bir şey olmayacak. Bu konuşmalarımı yeğenlerime ilet." şeklinde konuştuğunu iddia etti. Çalışan M.Ç. ise iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almadığını belirtti.