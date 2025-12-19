Parfüm fabrikası faciasında çarpıcı iddianame
Dilovası’nda bi kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. İddianamede, şüphelilerin kaçırılmasına yönelik planlara yer verildi. Tutuklu Ali Osman Akat’ın firma sahiplerini saklayan kişiye, “Suçu babaları üstlenecek, kaçıracağız” dediği iddia edildi.
Kocaeli Dilovası'nda bir kozmetik fabrikasında, 8 Kasım'da yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz, Tuğba ve Nisa Taşdemir kardeşler, Cansu Esetoğlu, Esma Gikan, Hanım Gülek ve Tuncay Yıldız, hayatını kaybetti.
CEZAEVİNDE ÖLDÜ
Şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, Ali Osman Akat ve Onay Y., tutuklandı. Kurtuluş Oransal, cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 91 sayfalık iddianeme hazırlandı.
GÜCÜMÜZ VAR
İsmail, Altay Ali, Aleyna ve Gökberk hakkında 7'şer kez müebbet, Ümit Ç., Ünal A., Muhammet D., Seyfullah Ç., Güven D., Caner Özgür Y., Özcan Y., Özkan Y. hakkında Ali Osman Akat, Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B. hakkında dava açılması istendi. Şüpheli Onay Y., Ali Osman A'nın görüşme sırasında kendisine, "Canlarını sıkmasınlar, onları çok sağlam bir şekilde karşıya geçireceğiz. Maddi imkanımız ve gücümüz var. Avukatları devreye sokacağız, suçu babaları üstlenecek. Onlara bir şey olmayacak. Bu konuşmalarımı yeğenlerime ilet." şeklinde konuştuğunu iddia etti. Çalışan M.Ç. ise iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almadığını belirtti.