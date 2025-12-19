Korkusunu yendi havuzda zirveye çıktı

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025

İLK ŞAMPİYONADA 3 ALTIN

genç sporcu, katıldığı ilk şampiyonada 3 altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar çok sayıda ulusal müsabakada yarışan genç kız, 100 metre serbest branşında Giresun ve Sivas'taki organizasyonlarda iki kez Türkiye şampiyonu oldu. 48 madalya kazanan sporcu, hedefini milli takıma girerek olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olarak belirledi. Yüzme antrenörü Elanur Atalay, "Fatma'da hepimize ilham verecek bir ışık gördük. Çok azimli ve inançlı" diye konuştu. Fatma Çoban, "Artık insanlar acıyarak bakmak yerine 'bu kız başarmış' diyorlar" dedi.