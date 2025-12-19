Korkusunu yendi havuzda zirveye çıktı
Doğuştan bedensel engelli Fatma Çoban, yetenek taraması sonrası keşfedildi. Su korkusunu yendi. Aralarında Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu 48 madalya kazandı.
Gaziantep'te yaşayan 16 yaşındaki Fatma Çoban, ailesinin desteğiyle eğitim hayatından kopmadı. Fatma'nın yaşamındaki dönüm noktası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında antrenörlerin Şehit Tamer Cinpolat Ortaokulu'na gelmesiyle yaşandı. Suya girmekten büyük korku duyan Fatma, yapılan yetenek taraması sonrası antrenörlerin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı.
İLK ŞAMPİYONADA 3 ALTIN
genç sporcu, katıldığı ilk şampiyonada 3 altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar çok sayıda ulusal müsabakada yarışan genç kız, 100 metre serbest branşında Giresun ve Sivas'taki organizasyonlarda iki kez Türkiye şampiyonu oldu. 48 madalya kazanan sporcu, hedefini milli takıma girerek olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olarak belirledi. Yüzme antrenörü Elanur Atalay, "Fatma'da hepimize ilham verecek bir ışık gördük. Çok azimli ve inançlı" diye konuştu. Fatma Çoban, "Artık insanlar acıyarak bakmak yerine 'bu kız başarmış' diyorlar" dedi.