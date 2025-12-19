İzmit’te silahlar konuştu: Profesyonel futbolcu ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025

Kocaeli İzmit'te henüz bilinmeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Sultanbeyli Belediyesporlu Uğurcan Bekçi (27), E.K.B. (27) ve İ.A. (31) silahla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Uğurcan Bekçi'nin iki kez kalbi durduğu öğrenildi. Durumu kritik olan futbolcunun sağ bacağının da ampute edilme ihtimalinin olduğu belirtildi.