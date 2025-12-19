İzmit’te silahlar konuştu: Profesyonel futbolcu ağır yaralandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sultanbeyli Belediyesporlu futbolcu Uğurcan Bekçi ile birlikte 3 kişi yaralandı. Durumu kritik olan Bekçi’nin iki kez kalbinin durduğu ve sağ bacağının ampute edilme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
Kocaeli İzmit'te henüz bilinmeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Sultanbeyli Belediyesporlu Uğurcan Bekçi (27), E.K.B. (27) ve İ.A. (31) silahla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Uğurcan Bekçi'nin iki kez kalbi durduğu öğrenildi. Durumu kritik olan futbolcunun sağ bacağının da ampute edilme ihtimalinin olduğu belirtildi.
Uğurcan Bekçi'nin bacağı ampute edilebilir...