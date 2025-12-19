Haberler

Filiz öğretmene çifte uluslararası ödül

Filiz öğretmene çifte uluslararası ödül

Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Filiz Balçık Taç, Erasmus ve eTwinning projeleriyle yürüttüğü çalışmalar sayesinde uluslararası alanda iki önemli ödüle layık görüldü. Taç, Global Education Fest 2025’te “Küresel Öğretmen Ödülü”nü alırken, Dubai’de düzenlenen Küresel Eğitim Ödülleri’nde de “yılın öğretmeni” seçildi.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025

Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 13 yıllık İngilizce öğretmeni Filiz Balçık Taç, Erasmus ve eTwinning projeleriyle öğrencilerine İngilizce öğretti. Hindistan'da "eğitimin nobeli" olarak anılan, 110 ülkeden 20 binden fazla öğretmenin başvurduğu Global Education Fest 2025'te "Küresel Öğretmen Ödülü"nü aldı. Ödülü törenle verilen Taç, ayrıca BAE'nin başkenti Dubai'deki "Küresel Eğitim Ödülleri" organizasyonunda da "yılın öğretmeni" seçildi. Taç, Dubai'deki ödülünü 9 Ocak'ta düzenlenecek törenle alacak.