Acil hastadan alınan ücret iade edildi

İzmir’de nefes darlığı şikâyetiyle özel bir hastaneye acil servisten başvuran hastadan talep edilen 120 bin liralık ücretin yasal mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Mahkeme, ödemenin faiziyle birlikte iadesine karar verdi.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025

İzmir'de yaşayan A.İ., 2022'de nefes darlığı şikayetiyle özel bir hastaneye acil servisten giriş yaptı. Eşi T.İ.'den hastaya yapılan müdahaleler gerekçesiyle 120 bin lira para talep edildi. Paraları ödeyen T.İ, avukatı Aleyna Güler Esen aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. Bilirkişi incelemesinde müdahalelerin 'acil hal' kapsamında yer aldığı tespit edildi. Mahkeme, ücretin yasal mevzuata aykırı olduğunu belirtip, ödenen bedelin faizi ile birlikte iadesine karar verdi.