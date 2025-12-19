2 cana mal oldu: Sürücüden pişkin ifade
İstanbul’un Şişli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce motokuryeye ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.
İstanbul Şişli'de sürücü Ekrem Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce motokurye İ.K.'ye ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada Hakan Dündar (34) ve Necmiye Kurtuluş Çelik (56) hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Kaza sırasında Dündar'ın köpeğini gezdirmek için orada olduğu ortaya çıktı. Kaybolan 'Pablo' isimli köpeğin kazadan sonra bir kadın tarafından bulunarak veteriner kliniğine teslim edildiği öğrenildi.
Adliyeye sevk edelin Ekrem Y.'nin ilk ifadesinde senkop (bayılma) rahatsızlığı olduğunu, olay sırasında bayıldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Olay yerinde bulunan Nermin Fedakar, "Sürücü, motorcuya kızdı" dedi.