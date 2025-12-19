2 cana mal oldu: Sürücüden pişkin ifade

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025

İstanbul Şişli'de sürücü Ekrem Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce motokurye İ.K.'ye ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada Hakan Dündar (34) ve Necmiye Kurtuluş Çelik (56) hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Kaza sırasında Dündar'ın köpeğini gezdirmek için orada olduğu ortaya çıktı. Kaybolan 'Pablo' isimli köpeğin kazadan sonra bir kadın tarafından bulunarak veteriner kliniğine teslim edildiği öğrenildi.