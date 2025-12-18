Haberler

Elazığ’da yediemin dramı! 500 milyon TL’lik araçlar çürüyor

Elazığ'da plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, tescilsiz ve belgeleri eksik olan araçlar yediemin otoparkına çekildi. Eksiklerini tamamlayan vatandaşlar araçlarını teslim aldı. Yüzlerce araç ise adeta çürümeye terk edildi. Otoparkta bekleyen araçların büyük bir bölümünün yosun tuttuğu, kaportalarının paslandığı ve kullanılamaz hale geldiği saptandı. 500 araç ile ortalama 300 motosikletin bulunduğu otoparkta, araçların toplam değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirtildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025

