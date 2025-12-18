Haberler

Müebbet istenilen o cinayete 15 yıl hapis: 'Haksız tahrik'

Niğde'de yaşayan üniversite öğrencisi Pelin Üçtepe (23), 2 Şubat günü sevgilisi Hakan Günkan'ın (26) kaldığı öğrenci evine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pelin Üçtepe, Günkan'ı bıçaklayarak hayattan kopardı. Gözaltına alınan Üçtepe, tutuklandı. Hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı

18 Aralık 2025

Niğde'de yaşayan üniversite öğrencisi Pelin Üçtepe (23), 2 Şubat günü sevgilisi Hakan Günkan'ın (26) kaldığı öğrenci evine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pelin Üçtepe, Günkan'ı bıçaklayarak hayattan kopardı. Gözaltına alınan Üçtepe, tutuklandı. Hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, olay sırasında Hakan Günkan'ın Pelin Üçtepe'nin üzerine kapıyı kapattığı, sanık Üçtepe'nin kendini kurtarmaya çalıştığı esnada Günkan'ın ısırdığı ve bu nedenle sanığın haksız tahrike uğradığı kanaatine vararak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gözytaşlarına boğulan Hakan Günkan'ın annesi Yıldız Günkan, "Karara itiraz edeceğiz. Benim oğlum sinek bile incitmezdi. Ömür boyu hapis cezası verilmesini istiyorum" dedi.

