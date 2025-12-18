Haberler

Leyla’dan sonra umut oldu! 3 tıp öğrencisi binlerce çocuğun yüzünü güldürdü

Kanser hastası Leyla, kırmızı bisikletine kavuşamadan hayata gözlerini kapadı. 3 tıp öğrencisi de Leyla gibi çocukları hayallerine kavuşturmak için ‘Leyla’dan Sonra’ projesi başlattı. Dalga dalga büyüyen iyilik hareketi şimdiye kadar 9 bin 951 çocuğun düşlerine kavuşmasını sağladı...

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025

Küçük Leyla, 2014 yılında aniden rahatsızlandı. Çocukluk çağı kanseri olan raptoid tümörüne yakalandığı ortaya çıktı. Hemen İstanbul Ünivesitesi İstanbul Tıp Fakültesi Onkonoloji Servisi'ne yatırıldı. Bu sırada İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde okuyan tıp öğrencileri Övgü Sinem Buğan, Yüsra Betül Medik ve Kübra İlicepınar onkoloji servisini ziyaret etti. Küçük Leyla'nın annesinden kırmızı bir bisiklet istediğini öğrendi. Övgü, Yüsra ve Kübra küçük kıza bisiklet elmak istedi. Ancak Leyla'nın hayatını kaybettiğini öğrenince bundan çok etkilendi.

Övgü Sinem Buğan, Yüsra Betül Medik ve Kübra İlicepınar artık başka çocuklar beklemesin diyerek "Leyla'dan Sonra" projesini hayata geçirdi. 3 genç tıpçının başlattığı proje, bugünlerde 70 tıp fakültesinde 15 bin 445 tıp öğrencisine ulaştı. Ekip üyeleri 9 bin 951 çocuğu ziyaret ederek, moral verip, dileklerini gerçekleştirdi. Bu arada genç doktor adaylarının ziyaret edip dileklerini sordukları minik hastalardan kimisi imzalı forma, kimisi oyuncak, kimisi bisiklet, kimisi de mor renkli scooter istiyor. Çocukların dileklerini alan oluşum üyeleri bunları internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak gönüllü bağışçılardan destek talep ediyor. Bağışçılar tarafından temin edilen hediyeler tıp öğrencileri tarafından en kısa sürede çocuklara ulaştırılıyor.

ÇOK MUTLUYUZ



Hareketin kurucularından olan ve şu arda Gaziantep'te görev yapan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra İlicepınar, "Proje çocuğumuz gibi. Bu kadar büyüyeceğini beklemiyorduk. Ülkedeki neredeyse tüm tıp öğrencileri sahiplendi. Böyle olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

Haber: Mehmet Boncuk

