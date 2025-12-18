Haberler

Kuyumcuya kanlı pusu: Araç içinde saldırıya uğradı

Kapalıçarşı’da kuyumculuk yapan Ünsal Bahçeci, Yeşilköy’de seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu. Bahçeci hayatını kaybederken, saldırganlar kayıplara karıştı.

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Caddesi'nde dün sabah saatlerinde kanlı bir pusu yaşandı. Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Ünsal Bahçeci (35) idaresindeki 34 NTZ 242 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Bahçeci'yi araç içerisinde hareketsiz ve baygın vaziyette buldu. Olay yerindeki incelemelerde aracın sol ön camının kırık, çalışır vaziyette ve dörtlülerinin açık olduğu görüldü. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri aracın 10 metre ilerisinde 3 adet boş kovan tespit etti. Bahçeci'nin sol koltuk altından 2 adet mermi girişi olduğunu saptadı. İlk müdahale sonrası özel bir hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetti. Olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin soruşturma açıldı.

Haber: Huzeyfe Atıcı

