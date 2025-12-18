Haberler

Katliam gibi kaza 2 ölü 6 yaralı

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025

İstanbul Şişli'deki Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde dün bir otomobil, ters yöne girerek ilerledi. Araç, önce motosiklete ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

