Kara kış kapıda! Zemheri soğukları geliyor

Türkiye, bugünden itibaren kara kışı yaşayacak. Zemheri soğukları başlayacak. Tüm bölgelerde sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. İstanbul’da gece sıcaklıkları 0’ın altına düşecek. Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklıklar ise 5 dereceyi görecek. Bu arada Ardahan’da etkili olan dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde Göle ilçesinde hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kent genelinde ağaçlar kırağıyla kaplandı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025

