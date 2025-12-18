Haberler

İzmir'de bir boşanma davasında erkeğe nafaka verildi

İzmir Tire’de S.B. ile karısı Ş.B, boşanma kararı aldı. Taraflar anlaşmalı boşanma için uzlaşma sağlayamadı ve birbirlerinden nafaka talep etti. S.B.’nin avukatı A. İslam Gezer, müvekkilinin işten çıkarıldığını ve işsiz olduğunu belirtip, bu sebepten ötürü tedbir nafakası talebinde bulundu. Ş.B.’nin avukatı ise talebin reddinin verilmesini istedi. Tarafları dinleyen hakim, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate aldı. Pastaneci Ş.B.’nin, S.B.’ye dava tarihinden itibaren aylık 5 bin liralık tedbir nafakasının ödenmesine karar verdi.

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025

