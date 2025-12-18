Haberler

Dehşete gebe: 'Hamile kaldığım için evlendik çocuğum için sustum'

Yağmur Serin E. ayrılmak istediği eşi Bilal tarafından dehşet yaşadı. Her şeyin cinsel istismara uğrayıp hamile kaldıktan sonra başladığını anlattı: Beni kandırdı. Evlendik. Daha sonra şiddet başladı. O gün “SENI ÖLDÜRECEĞIM, SONRA DA KENDIMI ÖLDÜRECEĞIM” diye tehdit etti. Evlendiğim için çok pişmanım.

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025

İstanbul Kağıthane'de Yağmur Serin E. (21), şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.'den (21) ayrılmak istedi. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin evinden baba evine döndü. Yağmur E, çocuğunu eşinin görmesi için eve götürdü. Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Ancak Yağmur kabul etmedi. Sinirlenen Bilal E. kadını zorla dışarı çıkardı. Darp etmeye başladı. tekme ve yumruklarla saldırdı. Kadının 'Yardım edin, polis çağırın' diye ağladığı olayda Bilal E., silahı kadının başına dayadı. Ardından kaçan Bilal E. yakalanıp tutuklandı.

'ÇOCUĞUM İÇİN SUSTUM'

Yağmur Serin E., yaşadığı korku dolu anları anlattı: 2024 Ocak ayında eşimle tanıştım. Uyuşturucu kullandığı için cinsel istismarda bulundu. Sonra hamile kaldığımı öğrendim. Şikayet etmemden korktu. Kandırdı, evlendik. Sonra şiddeti başladı. Uyuşturucusu her zaman devam etti. Çocuğum için sustum. O gün evde olduğunu bilmiyordum. Bilseydim gitmezdim. Kafama silah dayadı. 'Ya geleceksin, evinde oturacaksın ya da seni öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etmeye başladı. Böyle bir insanla yuva kurduğum için çok pişmanım" dedi.

Eşi Bilal'le 2 yıl önce evlendiklerini söyleyen Yağmur Serin, kocasının sürekli uyuşturucu kullandığı için şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını belirtti.

