Acılı gazinin 10 yıllık adalet mücadelesi bitti! Hastaneye 800 bin TL ceza

Gazi Salih Türk ile eşi, 2015 yılında doğuma 1 gün kala bebeklerini kaybetti. Acılı çift, doktor ve hastaneyi dava etti. 10 yıldır süren yargılama süreci sona erdi. Tazminat kazanan çift bebeklerinin mezarını ziyaret edip gözyaşı döktü...

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025

Antalya'da yaşayan Salih Türk, 25 yıl önce askere gitti. Hain terör saldırısında sol kolu ve sol gözünü kaybetti. Ardından yaşadığı şehre dönen gazi Türk, Ebru Türk ile evlendi. Ebru Türk, 2014'te hamile olduğunu öğrendi. Çift, cinsiyetinin erkek olacağını öğrendikleri bebeklerine 'Tuğra' adını vermek istedi. Genç kadın, doğuma 5 gün kala fenalaşarak hastaneye gitti. Şeker hastalığı için iğne vurularak evine gönderildi. Ebru Türk'e, doğuma 1 gün kala hastaneye gittiğinde bebeğinin kalbinin durduğu söylendi. Acılı çift, doktor ve hastanenin ihmali olduğu iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. 10 yıldır süren dava sonuçlandı. Doktorlara ceza verilmezken hastanenin çifte 800 bin liralık tazminat ödenmesine hükmedildi. Bebeklerinin mezarına giden çift, "Herkes ister evladıyla vakit geçirmek. Bizdeki bu hayali yıktılar" dedi.

