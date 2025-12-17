Haberler

Yaşam Haberleri

Üniversite sınavına hazırlanan genç Yusuf'u hayattan kopardı! Katile yalnızca 1.8 yıl ceza verildi

Üniversite sınavına hazırlanan genç Yusuf'u hayattan kopardı! Katile yalnızca 1.8 yıl ceza verildi

Konya'da üniversiteye hazırlanan Yusuf Metin Özcan (17), 25 Ocak’ta yolun karşısına geçmek istedi. Muhammed Yasir Çalışkan’ın (28) kullandığı lüks otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tutuksuz yargılanan zanlının cezası 2 yıldan iyi halden 1 yıl 8 aya düşürüldü. Baba Mustafa Özcan (44), “Bu bizim canımızı daha çok yaktı” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

Paylaş







Konya'da üniversiteye hazırlanan Yusuf Metin Özcan (17), 25 Ocak'ta yolun karşısına geçmek istedi. Muhammed Yasir Çalışkan'ın (28) kullandığı lüks otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tutuksuz yargılanan zanlının cezası 2 yıldan iyi halden 1 yıl 8 aya düşürüldü. Baba Mustafa Özcan (44), "Bu bizim canımızı daha çok yaktı" dedi.

Haber: Tolga Yanık

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN