Ticaret Bakanlığı uyardı! Yılbaşı indirimlerinde tüketici dikkatli olmalı
Ticaret Bakanlığı, ‘yılbaşı indirimleri’, ‘yeni yıl fırsatları’ gibi adlarla yoğunlaşan kampanyalar ve indirimli satış reklamlarını takibe aldığını duyurdu, tüketicileri uyardı...
Ticaret Bakanlığı, yıl sonu alışverişlerinde tüketici mağduriyetinin önlenmesi ve satıcıların yasal sorumluluklarının hatırlatılmasının önemine dikkat çekerek, 'yılbaşı indirimleri', 'yeni yıl fırsatları' gibi adlarla yoğunlaşan kampanyaların denetlendiğini bildirdi. Yılın son döneminde artış gösteren indirimli satış reklamlarına yönelik gerekli denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilen açıklamada, "Mevzuata aykırı, tüketiciyi yanıltıcı tanıtımlara karşı gerekli idari müeyyideler kararlılıkla uygulanacak" denildi.
BUNLARA DİKKAT!
Bakanlık tüketicilere olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek için öneriler de sundu:
Alışveriş öncesi gerçek ihtiyaçlar belirlenmeli ve satıcı firma hakkında ön araştırma yapılmalı.
'Yıldızlı ürün', 'En iyi fiyat' gibi sunumlara itibar edilmemeli, ürünün farklı platformlardaki fiyatları kıyaslanmalı.
İndirim tutarı ve oranının piyasa gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediği sorgulanmalı. Piyasa değerinin altında fiyatlanan ürünlerin taklit olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı.
İnternet sitesinin güvenliği kontrol edilmeli.
Yaşanan mağduriyetlerde, Reklam Kurulu'na başvurulabilir.