Şırnak’ta töre cinayeti! Ayrıldığı eşi sokak ortasında katletti

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

Diyarbakır'da yaşayan İlayda Alkaş (22), 15 Temmuz akşamı arkadaşının doğum günü kutlamasından çıkıp ailesiyle evine giderken, bir süre dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın (30) silahlı saldırısına uğradı. Alkaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kaldırdığı hastanede kurtarılamadı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Şırnak Silopi'de olduğu anlaşıldı. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a sevk edileceği öğrenildi.

