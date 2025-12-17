Haberler

Önce elektrik çarptı sonra yüksekten düştü ardından işe döndü

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

Adana'da yaşayan Halil Balcı, klimanın dış ünitesini yerleştirmek isterken elektrik akımına kapıldı. Yere çakıldı. Ağır yaralanan Balcı, 11 gün komada kaldı. Mucize eseri iyileşip işine dönüş yaptı. Balcı'yı görenler şoka uğradı. Çünkü herkes onu "Öldü" sanmıştı. Balcı, "Hem elektrik çarptı hem yüksekten düştüm. Ben bile hala yaşadığıma inanamıyorum" diye konuştu.

