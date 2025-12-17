Haberler

Yaşam Haberleri

Eskişehir’de yaş bilmecesi! Havva Teyze’nin kimlik yaşı tartışma yarattı

Eskişehir’de yaş bilmecesi! Havva Teyze’nin kimlik yaşı tartışma yarattı

Eskişehir'de yaşayan Havva Koltuk’un doğum tarihi, resmi kayıtlara göre 1 Temmuz 1912 yazıldı. Fakat Koltuk ailesi, Havva Teyze’nin hem görünüşü hem de 2 sene önce 92 yaşında vefat eden ablası Durkadın Karayılan’ın yaşı itibariyle bu doğum tarihinin doğru olmadığını iddia ediyor. Üç kardeşten ortancası olan Havva Koltuk’un 7 çocuğundan en küçüğü 45 yaşındaki Mustafa Koltuk’un kimlikteki yaşı temel alarak yaptığı hesabına göre, annesinin kendisini 68 yaşında dünyaya getirmiş olması gerektiğini aktardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

