Engelsiz yaşamıyla herkese örnek oldu

Konya'da, 16 yaşındaki down sendromlu Harun Efe Türk, Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim alıyor. Futsal Milli Takımı'nda oynayan Efe, fotoğrafçılık ve geleneksel ciltleme sanatındaki yeteneğiyle de çevresindekilere ilham kaynağı oluyor.

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

Konya'da, 16 yaşındaki down sendromlu Harun Efe Türk, Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim alıyor. Futsal Milli Takımı'nda oynayan Efe, fotoğrafçılık ve geleneksel ciltleme sanatındaki yeteneğiyle de çevresindekilere ilham kaynağı oluyor. Okulun "Sanatta, sporda, eğitimde, üretimde biz de varız" sloganını, adeta kişiliğinde somutlaştırıyor. Ögretmenleri "Efe ve tüm öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" diyor

