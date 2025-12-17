Haberler

Davada başa dönüldü yeniden hakim karşısına çıkacaklar

Manken Aslı Baş, 15 yıl önce Ahmet Bayer’in villasının balkonundan düşüp can verdi. Sanıklar beraat etti. Ancak Yargıtay kararı bozunca yargılamada yeniden başa geçildi.

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

Muğla Bodrum'da 2010 yılında sır dolu bir ölüm yaşandı. Mankenler Kraliçesi Aslı Baş, turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp can verdi. Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Sadi ve Volkan Bayer cinayetten yargılandı. Ancak sanıklar beraat edince acılı baba Mehmet Baş, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Başvuruda; delillerin yok edilip, değiştirildiği vurgulandı. Talebi kabul eden Yargıtay beraat kararlarını bozdu. Ve davada başa dönüldü. Ahmet Bayer ile oğulları dün Muğla'da yeniden hakim karşısına çıktı. Mehmet Baş, sanıklara "Kızımı önce dövdünüz, sonra balkondan attınız" diye bağırdı. Duruşma çıkışında ise şunları söyledi: Kameralar sökülüyor. Teknikeri arıyorlar ve delilleri kaldırtıyorlar. Birçok delili yok ediyorlar. Bunlar neden serbest geziyorlar?

Haber: Hayrettin Şaşmaz

