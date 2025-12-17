Bursa’da sır dolu aile ölümü! Baba terasta asılıyken kızı evde ölü bulundu
Bursa Osmangazi’de önceki akşam Aybey ailesinin yaşadığı 3 katlı binaya giren yakınları, oto tamircisi baba Nazmi Aybey’i (55) terasta asılı halde, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan kızı Kübra Aybey’i (28) de yatağında hareketsiz halde buldu. Anne ile diğer 2 kızının evde olmadığı akşam saatlerinde yaşanan olayda, ihbar üzerine eve gelen ekipler, baba-kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm sebepleri adli tıp raporuyla ortaya çıkacak.
