Haberler

Yaşam Haberleri

Bursa’da sır dolu aile ölümü! Baba terasta asılıyken kızı evde ölü bulundu

Bursa’da sır dolu aile ölümü! Baba terasta asılıyken kızı evde ölü bulundu

Bursa Osmangazi’de önceki akşam Aybey ailesinin yaşadığı 3 katlı binaya giren yakınları, oto tamircisi baba Nazmi Aybey’i (55) terasta asılı halde, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan kızı Kübra Aybey’i (28) de yatağında hareketsiz halde buldu. Anne ile diğer 2 kızının evde olmadığı akşam saatlerinde yaşanan olayda, ihbar üzerine eve gelen ekipler, baba-kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm sebepleri adli tıp raporuyla ortaya çıkacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

Paylaş







Bursa Osmangazi'de önceki akşam Aybey ailesinin yaşadığı 3 katlı binaya giren yakınları, oto tamircisi baba Nazmi Aybey'i (55) terasta asılı halde, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan kızı Kübra Aybey'i (28) de yatağında hareketsiz halde buldu. Anne ile diğer 2 kızının evde olmadığı akşam saatlerinde yaşanan olayda, ihbar üzerine eve gelen ekipler, baba-kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm sebepleri adli tıp raporuyla ortaya çıkacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN