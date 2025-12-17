Bakırköy’de akılalmaz saat vurgunu! Duvarı delip 40 bin dolarlık saati çaldılar

Haberler

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

İstanbul Bakırköy'de T.Y.D. (23), internet sitesine saat ilanı koydu. Satın almak istediklerini söyleyen şüpheliler, genci yeni kiraladıkları ofise çağırdı. Taraflar 40 bin dolarlık (1 milyon 708 bin lira) fiyatta anlaştı. Şüpheliler, saati para gelene kadar dolaba koydu.

SAHİBİNE VERİLDİ

Bu sırada biri bahaneyle ofisten çıkıp, daha önce deldiği duvardan elini sokarak saati dolaptan alıp kaçtı. Gözaltına alınan şüpheliler Y.Ç. (54) ve C.E. (50) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saat, sahibi T.Y.D.'ye teslim edildi.

Hırsızlık, 1980'li yılların ünlü dolandırıcısı 'Raki' lakaplı Güney Zobu'nun, 'Kunduzi' taktiğini hatırlattı. Zobu, deldiği duvar arasına iki taraflı kasa yerleştiriyor. Dövizi müşterinin gözleri önünde kasaya koyduruyor. Ardından ayan tarafa geçerek parayı alıp kaçıyordu.

