Antalya dünyaya damga vurdu! En iyi 10 turizm merkezi arasına girdi
Ulusarası araştırma şirketi Euromonitor, ‘Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu’ listesini açıkladı. Antalya, 5’inci sırada yer aldı. Antalya, bu listeye giren Türkiye’deki ilk ve tek şehir oldu. Listede ilk 5’te sırasıyla Orlando, New York, Mekke, Paris ve Antalya var. Antalya; Medine, Los Angeles, Dubai, Cancun ve Kyoto’yu geride bıraktı. ‘Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen 10 Şehri’ listesine ise Türkiye’den İstanbul ve Antalya girmişti. Listede sırayla Bangkok, Hong Kong, Londra, Macau, İstanbul, Dubai, Mekke, Antalya, Paris ve Kuala Lumpur yer almıştı.
