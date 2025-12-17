Haberler

Yaşam Haberleri

Ankara’da fuhuş çetesi çökertildi! 11 işletme kapatılırken 60 kişi tutuklama

Ankara'da gece kulübü ve telebar adı altında faaliyet gösteren 11 işletmeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kadınların tehdit, baskı ve komisyon sistemiyle fuhuşa zorlandığı ortaya çıktı. 4 aylık gizli takip sonrasında yapılan operasyonla 81 şüpheli gözaltına alındı. 60’ı tutuklandı. 64 mağdur kadın kurtarıldı. Tüm işletmelerin faaliyetine son verildi. İşletme sahipleri, müdürler ve şef garsonların sistematik şekilde fuhşa aracılık ettiği anlaşıldı. Kadınların bir kısmının SGK’lı olarak gösterildiği belirtildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

