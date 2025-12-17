Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin 2 şüpheli hakkında müebbet hapis istemi
İzmir’de apartman ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı’nın hayatını kaybettiği, 5 kişinin zehirlendiği olayla ilgili hazırlanan iddianamede, firma sahibi ve çalışanı hakkında “kimyasal silah kullanarak kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istendi.
12 SAYFALIK İDDİANAME
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı.Soruşturmayı yürüten savcı tarafından toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi ve adli tıp ihtisas kurulu raporlarının da yer aldığı 12 sayfalık iddianame hazırlandı.
İddianamede, apartmanın 4. katında yaşayan daire sakinlerinin ilaçlama için ilgili firmayla 13 bin lira karşılığında anlaştığı belirtildi. İlaçlamanın ardından apartmanda yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de zehirlendiği aktarılan iddianamede, vefat eden bebeğin babası Recep Kınalı'nın müşteki olarak ifadesine yer verildi.
"TARAFIMIZA HERHANGİ BİR BİLGİLENDİRME YAPILMADI"
İkametin ilaçlanacağı, ilacın alt ve üst katlara etkisinin olabileceği hakkında bilgilendirme yapılmadığını savunan Kınalı, ifadesinde şunları belirtti:
"İlaçlama ani yapılan bir işlem oldu. Ağabeyim camları kapatmak için gittiğinde ilaçlama işlemi yapılmıştı. İlaçlama yapan şahıslar ağabeyime 48 saatten önce eve gelinmemesini söylemişler. Bunun dışında tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmadı."
Zehirlenen Gizem Umay Pala da ilaçlamayla ilgili kendisine önceden bilgi verilmediğini, yaşadığı dairenin havalandırma boşluğunun kapatılmadığını ileri sürdü.