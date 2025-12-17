Haberler

Yaşam Haberleri

Adana’da kan donduran cinayet! Eski sevgili tartışması bıçakla bitti

Adana’da kan donduran cinayet! Eski sevgili tartışması bıçakla bitti

Abdülkadir Bülbül, kız arkadaşının eski sevgilisini katletti. Polis saklandığı adrese operasyon düzenledi. 5. kattan 4. kata atlayan katil, yakayı ele verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

Paylaş







Adana Seyhan'da 12 Aralık'ta Murat İnanmaz (19), eski sevgilisi Y.S.'yi cep telefonundan rahatsız etmeye başladı. Y.S., durumu yeni sevgilisi Abdülkadir Bülbül'e (19) anlattı. Çılgına dönen Bülbül, İnanmaz'ı 10 yerinden bıçaklayarak hayattan kopardı. Ardından kaçtı. Polis, katilin saklandığı eve baskın yaptı. Bülbül, kaçmak için 5. kattaki dairenin balkonundan 4. kattaki dairenin balkonuna atladı ancak yakalandı. Katil zanlısı Bülbül, sevgilisi Y.S. ve arkadaşı Sezercan Çimen'de gözaltına alındı. Bülbül, "Niyetim öldürmek değildi, konuşmak istiyordum. Bir anlık sinirle saldırdım, pişmanım" diye savunma yaptı. Bülbül, Y.S. ve Çimen tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN