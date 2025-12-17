Kadın dilenci piyasa değeri 320 bin lirayı bulan altınla yakalandı! 24 ayar!

Haberler

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

Sakarya'nın Sedirvan İlçesi'nde zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim yaptı. Yakalanan kadın dilencinin çantasından çıkanlar ekipleri şoka uğrattı. Kadının yanında tam 35 bin 300 lira nakit para bulundu. Ancak asıl şaşkınlığa yol açan, kadının taşıdığı ziynet eşyaları oldu. Yapılan tespitlerde, kadının üzerinde piyasa değeri 320 bin lirayı bulan yüklü miktarda altın olduğu belirlendi. Dilencilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.

