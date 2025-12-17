14 yaşındaki çocuk bar solistini vurdu... Hesap tartışması kanlı bitti: İfadesinde para istenince "Rencide oldum" dedi

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kenan Arslan, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Arslan, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Hüseyin Çevik ile kavgada ayağından yaralanan B.D.'yi hastanede gözaltına aldı.

Eğlence mekanı (DHA)

"SEN NE BOŞ ADAMSIN"

Öte yandan, Hüseyin Çevik'e gelen hesabın 15 bin lira olduğu, bir süredir de çevredeki mekanlarda ödeme yapmadan eğlendiği ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüphelilerden Çevik, ifadesinde, "Başka bara geçtim. Kenan yanıma gelerek, 'Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun' dedi. Rencide oldum" diye konuştu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çevik ile B.D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

