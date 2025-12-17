14 yaşındaki çocuk bar solistini vurdu... Hesap tartışması kanlı bitti: İfadesinde para istenince "Rencide oldum" dedi
Adana’da eğlence mekanında hesabı ödemeden çıkan Hüseyin Çevik’in karıştığı tartışmada, mekanın ortağı ve solisti Kenan Arslan silahla vurularak öldürüldü. Tetiği çeken 14 yaşındaki akrabasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı. Eğlence mekanlarında para ödemesi yapmadan eğlenen Çevik ifadesinde para istenince rencide olduğunu söyledi.
Adana'da eğlence mekanının ortağı ve solisti Kenan Arslan'ın (42) öldüğü hesap kavgasına ilişkin gözaltına alınan Hüseyin Çevik (46) ile tabancayı ateşlediği belirtilen akrabası B.D. (14) tutuklandı. 15 bin liralık hesabı ödemediği belirtilen Çevik'in ifadesinde, "Kenan yanıma gelerek, 'Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun' dedi. Rencide oldum" diye konuştu.
EĞLENDİĞİ MEKANDAN HESAP ÖDEMEDEN ÇIKTI
Olay, 11 Aralık'ta saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Eğlendiği mekanda hesabı ödemeden çıkan Hüseyin Çevik, aynı binadaki başka bir mekana gitti. Bunun üzerine iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan, yanına giderek Çevik'e tepki gösterdi.
BELİNDEN ÇIKARDIĞI TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Oturduğu masadaki bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlatan Hüseyin Çevik, mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Bir süre sonra mekana akrabalarıyla birlikte dönen Çevik, Arslan'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Burada çıkan tartışmada Hüseyin Çevik'in yanındaki 14 yaşındaki B.D., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kenan Arslan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.