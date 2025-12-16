Haberler

Yapay resif projesine ödül: Deniz ekosisteminin yeni bekçisi!



16 Aralık 2025

Akçansa, Marmara Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği iş birliğinde ve Balıkesir Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi danışmanlığında hayata geçirdiği Marmara Adaları Yapay Resif Projesi ile TİSK'in 'Ortak Yarınlar Ödülleri'nde 'Yeşil Dönüşüm' kategorisinde ödüle layık görüldü. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, "Projemiz, deniz ekosistemini koruyan ve biyoçeşitliliğe katkı sağlayan özel bir proje. Bilimsel verilerle desteklenen bu çalışmanın 'Yeşil Dönüşüm' alanında ödüle layık görülmesi mutlu etti" dedi.

