Haberler

Yaşam Haberleri

Sermaye artırımını tamamladı: 100 milyon dolar yatırım Türkiye'ye...

Sermaye artırımını tamamladı: 100 milyon dolar yatırım Türkiye'ye...

Kaspi.kz Kurucusu, CEO'su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğündeki son sermaye artırımının Türkiye'ye ve Hepsiburada'ya duydukları uzun vadeli güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025

Paylaş







Avrasya merkezli teknoloji şirketi Kaspi, Hepsiburada'da 4.17 milyar lira tutarındaki sermaye artırımını tamamladı. Kaspi.kz Kurucusu, CEO'su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğündeki son sermaye artırımının Türkiye'ye ve Hepsiburada'ya duydukları uzun vadeli güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN